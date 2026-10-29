Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

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Prestazione non positiva quella di Aleksandar Stankovic contro il Venezia. Chivu lo ha schierato dal 1' per la prima volta in stagione ma il centrocampista serbo non ha disputato una buona partita, uscendo proprio a fine primo tempo. Chivu ha spiegato che non è una bocciatura e che avrebbe anche cambiato tutti e dieci i giocatori di movimento dopo i primi 45' sottotono.

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"Papà Dejan gli avrà dato una pacca sulla spacca e detto "Vai, son cose che capitano, testa sempre alta". La prima dall’inizio di Aleksandar Stankovic non è stata da cartolina - lento, timido, poco ritmo -, ma ci si forma anche così. Il primo derby tra fratelli, al netto della vittoria nerazzurra, l’ha vinto Filip, protagonista con un paio di interventi di livello", si legge su La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge:

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"Stankovic è un pupillo di Chivu. L’allenatore nerazzurro l’ha allenato in Primavera per una settantina di partite, l’ha visto crescere ad Appiano quando giocava insieme al padre e l’ha difeso spesso, anche di recente: "A volte mi rimprovero anche io per come lo considero, lo conosco da quando era piccolo. Può fare sia il play sia la mezzala, deve continuare a lavorare come sa". Il contesto del Penzo non l’ha aiutato: blocco basso, difesa schierata.

Avrebbe dovuto dettare il ritmo, ma non è mai entrato in partita. Presto, però, per parlare di bocciatura. Stankovic arriva da due campionati da titolare tra Svizzera e Belgio, ma la Serie A - e soprattutto l’Inter, Campione d’Italia in carica - sono un’altra cosa. A certi giocatori serve più tempo per riuscire ad adattarsi. In estate l’ha riacquistato dal Bruges per 23 milioni. Ha detto no a un'offerta di 40 milioni per garantirgli un posto da vice-Calhanoglu. La prima dall’inizio non è andata come sperava, ma avrà altre chance"