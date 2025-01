«La sconfitta in Supercoppa credo possa togliere all'Inter la supponenza». Così, su DAZN, Valon Behrami, ha parlato della sconfitta a Riyadh dei nerazzurri. «Erano sul 2-0 e sono stati molto supponenti anche in quei piccoli dettagli in cui di solito la squadra fa la differenza. Credo che una sconfitta così non ti tolga in queste partite la fiducia, ma ti toglie la supponenza».

«Asllani? È un giocatore che ha fatto uno step doppio, non è facile passare dall'Empoli all'Inter e fare il regista sostituendo Calhanoglu. Partiamo da questa base: il turco per importanza è come Rodri per il City. Aveva forse bisogno di uno step intermedio, perché la dimensione della squadra nerazzurra e in quel ruolo lì, come vuole Inzaghi è normale che faccia fatica. Fa parte del percorso. Non è pronto ad essere il sostituto di Hakan ma penso che nella prossima gara giocherà qualcun altro davanti alla difesa», ha detto l'ex calciatore sul giocatore nerazzurro che nella gara contro il Milan ha sostituito Calha.