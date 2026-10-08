In vista della ripresa del campionato è arrivata in casa Inter la notizia dell'infortunio agli adduttori della coscia destra di Curtis Jones. Il calciatore inglese, che aveva ottime chance di giocare dal primo minuto nella gara di sabato (alle 18) contro il Parma, resterà fuori dalle tre alle quattro settimane. Salterà 6-7 gare.

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I giocatori che hanno lavorato in queste tre settimane con le loro rispettive Nazionali si sono allenati (anche se in maniera differenziata) e si sono messi a disposizione di Chivu, mancavano solo Stones e Jones, appunto. L'allenatore nerazzurro farà le sue valutazioni per quanto riguarda le rotazione. Chi è rimasto alla Pinetina ha più chance di iniziare dal primo minuto. Mhkitaryan e Thuram sono, ad esempio, i favoriti per un posto da titolare.

(Fonte: SS24)