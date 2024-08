Inzaghi rivivrà in casa del City le emozioni della finale di Istanbul, ma per arrivare tra le prime otto la sfida cruciale sarà quella casalinga con l’Arsenal. I nerazzurri dovranno sfruttare l’effetto San Siro e vincere con Lipsia, Stella Rossa e Monaco. Anche la Juventus troverà Guardiola, ma prima di concentrarsi sulle rivali, non impossibili, bisognerà capire come Thiago Motta, sin qui perfetto, riuscirà a gestire lo sforzo della doppia competizione che per il brasiliano è una novità. Le partite del Milan sono toste, a cominciare dal viaggio nel rinnovato Bernabeu e a Leverkusen. Affascinante la rivincita con il Liverpool e l’incrocio con Chiesa, ma il vero nemico del Milan è il Milan stesso: quello sconclusionato di oggi faticherebbe.