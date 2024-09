Argentina, Lautaro ha ora nel mirino ‘quota’ Maradona

Dopo il gol vittoria in Copa America, Lautaro Martinez mette nel mirino il più grande marcatore di tutti i tempi della storia del suo Paese, Diego Armando Maradona. C'è stato un lungo digiuno che non gli ha permesso di raggiungere prima questo traguardo: un anno e sei mesi di pausa dal gol con la maglia dell'Argentina he gli è anche costato il posto in squadra al Mondiale. Ma lui, dopo la vittoria del Mondiale, è tornato a prendersi quello che gli spettava e ha trascinato la Nazionale alla vittoria della Copa America, è anche stato il capocannoniere della competizione. Quel momento senza gol è un ricordo e l'attaccante dell'Inter arriva all'appuntamento con il suo record proprio dopo aver segnato il gol vittoria in finale. E sono diventati così 29 con la maglia dell'Argentina.