Inter, Lukaku e Lautaro uniti in campo separati nell’emergenza. Il belga ‘fonde’ la play, il Toro…

I giocatori dell’Inter sono in quarantena e seguono il programma dato loro da Conte e dal suo staff per cercare di mantenere la forma fisica. Programma che regola anche l’alimentazione, come rivelato da Barella sui social. Uniti in campo, ma in questo momento separati dall’emergenza Coronavirus sono anche Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco come stanno vivendo queste giornate i due bomber nerazzurri, nel racconto di Sky Sport:

“Lukaku, che ha sempre dichiarato di essere un tipo tutto casa e lavoro, fonde la playstation e prova così a superare la distanza che lo separa da suo figlio e da sua madre rientrati in Belgio prima dell’esplosione dell’emergenza. In più può contare anche sui consigli del suo preparatore di fiducia. Lautaro invece è con la fidanzata con cui condivide anche gli allenamenti in terrazzo”.