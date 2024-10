"Lo si era capito già il 22 maggio scorso, quando - a un mese esatto dallo storico derby che aveva consegnato all’Inter scudetto e seconda stella - il fondo californiano si è accomodato ufficialmente al timone del club di viale della Liberazione: «Siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del club dentro e fuori dal campo». Ecco, da allora a oggi, mentre la squadra lotta in campo per confermarsi ai vertici, Oaktree gioca la sua partita e insegue il suo triplete. Che non andrà lucidato né verrà festeggiato in piazza, ma è condizione essenziale perché il valore dell’Inter continui a crescere nel tempo e la distanza con i giganti d’Europa si riduca ulteriormente. E allora eccoli, i “trofei” da centrare: primo, restare in alto, accoppiando a un bis scudetto che in casa interista manca da 14 anni la stabilità tra le big d’Europa, magari con l’accesso diretto agli ottavi di Champions. E poi proseguire nell’opera di riduzione delle spese e risanamento dei conti, con l’obiettivo di chiudere presto il bilancio in attivo (non succede dai tempi di Moratti) e allargare l’orizzonte dei ricavi, dal mercato americano al nuovo stadio di proprietà", spiega poi la Rosea.