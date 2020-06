Paganin: “Il processo all’Inter non sta in piedi, Lautaro non è un problema. Eriksen? Stupito da Conte”

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin ha parlato della gara della squadra di Conte al San Paolo contro il Napoli:

“Ho rivisto la partita due volte, ho guardato tutti i numeri: il processo all’Inter non sta in piedi. Delle 4 che hanno giocato l’Inter è stata la migliore, i nerazzurri sbagliato sul gol. Il lavoro fatto è di qualità, manca ancora consapevolezza mentale. C’è da fare un percorso di crescita, servono tempo e pazienza, la fretta non porta da nessuna parte. In pochi mesi è stato colmato un gap importante, ma c’è ancora qualcosa da fare. L’Inter vista col Napoli può tornare in corsa per lo scudetto. Non ho visto una squadra che ha mollato dopo il gol, ma una squadra forte dal punto di vista mentale, che ha reagito e dopo 100 giorni non era facile. Non credo Lautaro sia un problema per l’Inter un giocatore che a 23 anni ha una flessione non può essere un problema. A inizio anno ha fatto più di quello che ci si aspettava, una flessione ci sta. E alle sue spalle c’è Sanchez che può sostituirlo bene. Eriksen mi è piaciuto, ha fatto molto bene. Mi ha stupito la scelta iniziale di Conte di metterlo trequartista. Può dare delle soluzioni in più, ci sta che la squadra debba trovare ancora dei meccanismi e si adatti a questa novità”