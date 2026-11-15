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Intervenuto al podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha commentato le ultime indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con l'Inter:

"Penso che il giocatore sia sicuramente di valore poi la cosa che mi ha incuriosito dell'intervista di Mirabelli su Tuttosport è quando dice che ha un fisico tale che può giocare fino a 40 anni. Perché io invece dico che 6/6,5 mi sembrano già troppi: perché a giudicare dagli infortuni che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, secondo me è dura che arrivi fino a 40 anni. Tutto qua, perché il giocatore è di livello, è intelligente, è forte, ha regia, ha tiro da fuori"

Serve più alla Juve o al Como?

"Alla Juve. La Juve non ce l'ha uno come Calhanoglu. La Juve deve trovare un regista e un leader"

Getty Images

Calhanoglu dall'Inter alla Juve come Pirlo dal Milan alla Juve?

"Diciamo le cose come stanno, anche lì era una questione anche se non soprattutto di ingaggio. Tutti pensavano Pirlo fosse finito, lo pensavano Berlusconi, Allegri ma anche Antonio Conte e questo non l'ha chiarito nessuno perché Conte, all'inizio, Pirlo non l'aveva voluto. Fu una grande intuizione di mercato di Marotta, va riconosciuto questo, perché Conte non lo voleva all'inizio. Occhio a dire che Calhanoglu, come dico io, è in declino perché poi bisogna vedere. Perisic al Tottenham andò al male ma al PSV gioca ancora"