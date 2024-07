"L’unica cosa certa è che di smettere di giocare proprio non se ne parla. Alexis Sanchez, attaccante cileno, 36 anni a dicembre, svincolato dopo la stagione all’Inter, è ancora sicuro di incidere nel calcio che conta. Anche nelle coppe europee. Tanto che tra lui e l’Udinese che, dopo 13 anni, sogna di riportarlo in Friuli come uomo simbolo bianconero, c’è di mezzo l’idea di giocare ancora in un club di alto livello. D’altronde il curriculum parla chiaro: dopo l’Udinese, Barcellona, Arsenal, Manchester United, Inter, Olympique Marsiglia e ancora Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.