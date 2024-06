Non c'è solo l'Inter su Tanner Tessmann: il centrocampista americano del Venezia, accostato di recente ai nerazzurri, è finito nel mirino anche di altri club. Secondo Alfredo Pedullà, sul giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina, a caccia di rinforzi per la propria mediana: "Aster Vranckx è un obiettivo della Fiorentina. [...] Che piaccia non ci sono dubbi, ma deve registrarsi una condizione: il cartellino non deve essere valutato oltre i 6 milioni più bonus, altrimenti non sarà semplice. Quello che possiamo dire è che non ci sono accordi sull'ingaggio, almeno fin qui, e che non sono stati programmati incontri. È una pista da seguire, esattamente come quella che porta a Tessmann del Venezia (corteggiato da diversi club)".