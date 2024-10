Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni , giornalista, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Juventus: "Partita divertentissima e giocata al contrario: l'Inter ha tirato 18 volte verso la porta e la Juve nelle ultime due ha subito 40 tiri. Da spettatore mi sono molto divertito, gli allenatori non saranno contenti perché hanno subito come non mai e si sono presi a pallate. E' successo di tutto: due squadre con due difese considerate straordinarie hanno fatto carne di porco dietro. Ho visto errori clamorosi, cose che voi umani non potete capire.

Yildiz giocatorino? Io rispetto chi non ha mai visto giocatori veri e si adatta alla povertà: è un giovane talento che gestito con un po' di panchina ha fatto due bei gol. Lui è un apprendista grande, se non vi piace giocatorino: ha bisogno di giocare ed essere centellinato ma è giusto investirci. E' un giocatorino nel senso che ha talento ma deve avere i suoi tempi: è entrato in un momento in cui l'Inter era sfiancata e ha fatto due bei gol. A oggi ha dimostrato di aver bisogno di una gestione calibrata: secondo voi giocherebbe nell'Inter? No. Nel Milan? No, Leao è più forte".