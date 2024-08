"La verità è che a parte la Roma non è arrivata alcun tipo di offerta, ad oggi. Vuole andare via a zero? Nessuno può escluderlo. Vuole decidere da solo perché ha capito che la sua decisione, su consiglio del suo entourage, potrebbe essere la soluzione migliore? Nessuno esclude una roba del genere. Chiesa deve prestare attenzione al fatto che potrebbe attraversare un anno complicato, a nessuno piace ai margini e dietro le quinte. Chiesa e la Juventus hanno necessità diverse, la Juve può perdere a zero un investimento da 60 mln con costi d'ingaggio clamorosi che appartengono alle precedenti gestioni. Al momento non ci sono offerte vere, è un 'ammutinamento' che può portare alla logica conseguenza di andarsene a parametro zero. Ci sono 27 giorni molto intensi"