Commisso: “La verità su Chiesa, non volevo cedere Nico. Vlahovic? Non ha fatto granché alla Juve…”

"Nel calcio i contratti son fatti per essere strappati? Come è successo a noi con Nico Gonzalez. Io non volevo mandarlo via ma che devo fare… Gli avevamo allungato il contratto. Poi quest’estate sono andato a trovarlo nel New Jersey nel ritiro della Nazionale argentina: Quarta è venuto a salutarmi. Nico è rimasto in camera. Forse era stanco… Voleva andare alla Juve? Questa è la vita, che si può fare… Il problema non è strappare i contratti, ma strapparli e non perdere niente. Questo non va bene. La Juventus ha ceduto Chiesa al Liverpool per 12 milioni. L’affare chi l’ha fatto? I tifosi non capiscono che siamo un’azienda che deve tenere in considerazione il lato sportivo e quello finanziario. E’ stato giusto tenere Chiesa il primo anno, giusto venderlo il secondo. E’ stato anche giusto credere Vlahovic: se non li lasciavamo andare se ne sarebbero andati a zero. I 150 milioni incassati dalla Juve per quei tre ci hanno aiutato a costruire la squadra".