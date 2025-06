Nelle scorse ore sono triplicate le voci di un possibile addio di Hakan Calhanoglu all'Inter . Il club che lo vorrebbe è il Galatasaray che avrebbe messo sul piatto un contratto di dieci mln all'anno per riportarlo in Turchia. Se il giocatore dovesse partire, spiega il Corriere dello Sport, "si aprirebbe una voragine in regia, tra l’altro in un’estate in cui potrebbe partire anche Asllani qualora arrivasse l’offerta giusta".

Ruolo delicato

"Il ruolo è alquanto delicato, servirebbe un nuovo profilo all’altezza anche in base alle trame di gioco e ai dettami tattici che Chivu vorrà dai suoi per il nuovo corso post Inzaghi", spiega il giornale. In mezzo al campo l'Inter ha preso Sucic e all'allenatore servirebbe ('e gradirebbe') un elemento in grado di fare filtro in mezzo. "Ai centrocampisti spetterà il compito di fare schermo davanti alla difesa e non solo di preoccuparsi della fase avanzata", spiega ancora il quotidiano.