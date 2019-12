ESCLUSIVA Collovati: “Inter, Lukaku ha cancellato il ricordo di Icardi. A gennaio serve…”

Il campionato che sta per ripartire, ma anche il mercato e le strategie delle rivali. Abbiamo parlato di diversi temi con Fulvio Collovati, ex calciatore dell’Inter, nel corso dell’intervista concessa a Fcinter1908.it.

Quello della sosta di fine anno è sempre stato un periodo molto particolare per l’Inter negli ultimi anni. Cosa, se, le fa pensare che adesso non sarà così?

“La presenza di un motivatore come Conte e la consapevolezza di un gruppo che sa perfettamente di essere primo in classifica non a caso. Ha voluto fortemente la testa e lotterà fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Questa è un’annata diversa e anche la dirigenza sta capendo che con un piccolo sforzo a gennaio può arrivare fino in fondo”.

A proposito di mercato, Vidal è il giocatore accostato con più insistenza ai nerazzurri. E’ quello che serve all’Inter?

“Nell’immediato, senza dubbio sì. Conte sa perfettamente quello che può dare un giocatore del genere e vuole vincere subito, così come ha fatto in altre piazze. Quello che sarà tra due-tre anni è un altro discorso”.

Manca qualche altro tassello?

“Una punta. Esposito è un giocatore di grande prospettiva, ma serve esperienza lì davanti. Io rimango dell’idea che i campionati si decidano ad aprile e in quel frangente serve anche esperienza. Credo alla fine prenderanno un attaccante insieme a Vidal, poi non so se Godin, come leggo, ha voglia di tornare in Spagna. In quel caso bisognerebbe intervenire anche in difesa”.

Siamo al giro di boa della stagione, ma l’acquisto di Lukaku può considerarsi già una mossa vincente?

“Sì, per i gol che ha fatto, per l’uomo squadra che ha dimostrato di essere e per aver cancellato il ricordo di Icardi. In tre mosse ha ottenuto il massimo, la quarta potrebbe essere la vittoria dello scudetto. Non è sempre così scontato per una punta arrivare in Italia ed imporsi in questo modo. L’impatto è stato debordante”.

Al rientro dalla sosta l’Inter affronterà il Napoli in trasferta.

“Al Napoli mancava un po’ di cazzimma e Gattuso è in grado di dare questo. Non so se arriverà tra le prime quattro, ma è sicuramente una squadra rinata nel carattere e nelle ambizioni. L’Inter non avrà vita facile, molto dipenderà però dall’eventuale recupero o meno di Koulibaly”.

Scelta giusta quella del Milan di puntare su Ibrahimovic?

“Giusta e sbagliata allo stesso tempo. Fa dimenticare le amarezze del Milan attuale, ma andava fatta un mese e mezzo fa. Non capisco perché si sia perso tutto questo tempo, adesso non so quando sarà pronto francamente. Il Milan non aveva alternative, aveva bisogno di un colpo per scuotere l’ambiente. E’ il momento di far punti in campionato e recuperare l’affetto dei tifosi, poi si penserà a tutelare gli altri calciatori”.