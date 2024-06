Repubblica – Milan-Zirkzee, ora è stallo: “Entra in scena il Man United e…”

“Tra Milan e Zirzkee è stallo: il problema commissioni non è stato superato, l’entourage dell’attaccante per ora non fa sconti. Il Manchester United - come anticipato da Repubblica - è entrato in scena con decisione su richiesta di ten Hag e nella giornata di ieri ci sono stati contatti tra il procuratore dell’olandese e il club inglese. Il Milan, forte della volontà di Zirzkee, cercherà nei prossimi giorni l’affondo finale, ma lo United pressa. Per i rossoneri l'allarme è scattato forte e chiaro”, si legge.