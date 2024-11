Paolo Di Canio, dopo la sconfitta dell'Arsenalin Premier League contro il Newcastle ha parlato della prossima rivale dell'Inter in Champions League in questi termini: «L'Arsenal non sta dimostrando di valere quello che aveva fatto lo scorso anno e questa è una partita che ha meritato di perdere anche se con alcune defezioni ma non può giocare così sotto ritmo, non è la stessa squadra aggressiva dello scorso anno, non è creativa. E non basta l'assenza di Odegaard a spiegarlo», ha sottolineato sui londinesi che arriveranno a Milano per la sfida di mercoledì 6 novembre (alle 21).