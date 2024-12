Sono tanti gli argomenti affrontati dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nel corso di GR Parlamento a La Politica nel pallone. Il primo riguarda il futuro di Mimmo Berardi: "Oggi la cosa più importante per noi e per il ragazzo è che sia ritornato a giocare visto l'infortunio e che soprattutto stia ritornando a grandi livelli, per cui il Berardi campione, quello che conosciamo. Per cui vista la sua grande professionalità, perché il ragazzo è un esempio di professionalità, si è messo a disposizione in un campionato che non fa parte della sua categoria, si è messo a disposizione e ci sta dando una mano a portare avanti quello che è il progetto di questa società che lui conosce benissimo".