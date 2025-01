ESCLUSIVA Collovati: “Vedo anno di italiana in Champions. Scudetto? Tutte balle quando dicono…”

Al netto dei playoff e di un possibile derby agli ottavi, pensi che l'Inter sia davvero una delle favorite per questa Champions?

"L'Inter l'ha dimostrato che se la può giocare fino in fondo. Due anni fa in finale poi eliminata ai rigori all'Atletico. Inter è una delle possibili finaliste, come dal calendario non trascurerei nemmeno l'Atalanta. Col Napoli dove ha perso, l'Atalanta gioca bene. Starei attento a tagliarla fuori, poi si scontrano City e Real e una delle due andrà fuori. Potrebbe essere l'anno di un'italiana in Champions".

Quanti sono i meriti di Inzaghi, anche per questa crescita europea?

"Inzaghi è entrato in punta di piedi, il tifoso prima di dare dei giudizi valuta e ora è diventato una certezza. Ho commentato tante volte l'Inter, gioca un calcio totale. Difensori che si sganciano, centrocampisti che vanno a fare i difensori, Lautaro viene ad aiutare. Tutto questo è merito dell'allenatore, giusto dare i meriti a un allenatore che ha dato un'identità precisa. 3-5-2, non stravolge coi cambi perché li fa ruolo su ruolo, i cambi sono quelli, non c'è nulla da stravolgere".

Come la vedi la corsa scudetto tra Napoli e Inter?

"Sarà una sfida tra loro due. Vantaggio senza coppe? Sono tutte balle. Uno come Lukaku, ora è entrato in condizione e ha bisogno di giocare 3 volte alla settimana. A volte diventano gli alibi degli allenatori questi. L'Inter ha alternative, poi è chiaro ci sono titolari e riserve da sempre. Rosa Inter è talmente competitiva che non si spaventa della doppia competizione".

Fossi Inzaghi rischieresti Calhanoglu dal 1'?

"Non credo che giocherà dall'inizio, ma entrerà a gara in corso. Inzaghi penso confermerà la squadra che ha fatto bene nelle ultime uscite. Ha stravinto in Champions, bene a Lecce. Giocherà Asllani oppure anche Zielinski con Barella e Mkhitaryan, o anche Frattesi perché no? Secondo me non lo rischia in una partita così complicata anche mentalmente. Siamo ancora a fine gennaio, è ancora troppo presto per fare queste scelte sui giocatori".