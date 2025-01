Galli: “Confusione Milan, Fonseca non aveva grandi colpe. Ibrahimovic…”

«Ecco, lui conosce il mondo del pallone e dei giocatori. Ma in questo roster dirigenziale non ci ho ancora capito nulla».

«È stato destabilizzato a tal punto che Ibra gli ha chiesto scusa per averlo mandato in conferenza stampa da solo».

«C’erano ruoli definiti: Berlusconi era Berlusconi e tutti lo ascoltavano sia quando dava una strigliata delle sue sia quando arrivava in spogliatoio e ci faceva complimenti. Per la verità durante i miei anni rossoneri ho avuto poche strigliate, vincevamo quasi sempre. Galliani, poi, era l’ad, Braida l’uomo del mercato, Sacchi l’allenatore, Ramaccioni il team-manager. Chiarezza, c’era l’indispensabile chiarezza».

Oggi molte squadre sono in mano a fondi stranieri. È tutto diverso quando il proprietario era Berlusconi e vi veniva a trovare a Milanello in elicottero…

«È il calcio di oggi: il fondo acquista un club prestigioso non per amore ma per fare utili, il problema è chela preparazione calcistica e la successiva professionalità non si comprano al supermercato».