Pavard: “Gara importante, ma non mettiamoci pressione eccessiva. Il Lipsia…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lipsia , Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Sarà una partita importante. Non dobbiamo metterci una pressione eccessiva, ma sappiamo che sarà una gara importanti e che i nostri tifosi ci sosterranno".

"Ho fiducia che giocheremo bene questa partita. Conosco il Lipsia, è un'ottima squadra con tanto talento e giovane. Hanno zero punti, ma in alcune partite avrebbero meritato di vincere o almeno di pareggiare. Sarà una grandissima partita e dobbiamo fare di tutto per vincerla".