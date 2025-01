Ieri Sky ha lanciato l'indiscrezione di un interesse, per l'estate del 2026, dell'Inter per Gianluigi Donnarumma . Il portiere della Nazionale è in scadenza di contratto proprio nel 2026 e i nerazzurri hanno dimostrato primi segnali di interesse, trovando anche reazioni positive dalla controparte.

Ovviamente la trattativa non è ancora partita, anche perché non è chiaro se Donnarumma vorrà rinnovare o meno il suo contratto ma l'Inter tiene aperta questa pista per la porta del futuro. E proprio ad un grande tifoso interista come Valentino Rossi è stato chiesto di questo scenario: