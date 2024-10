Andava veloce anche la serie dal dischetto dello stesso turco, un giustiziere in questa specialità. Ieri, dopo 14 rigori consecutivi realizzati tra club e nazionale, è caduto in Islanda sul campo dispettoso di Laugardalsvöllur. È lo stadio di Reykjavik che ospita all’ingresso una statua sinuosa del bisnonno di Gudmundsson, ora fiorentino ma a lungo corteggiato dai nerazzurri. Hakan è scivolato sul più bello e, così, durante il calcio ha toccato il pallone con entrambi i piedi: annullato, ma la beffa è che la palla era entrata anche stavolta. Pure nella volta in cui ha interrotto il flusso, Calha aveva trovato il modo di segnare.

2 errori in 8 anni

Per ritrovare un altro suo errore, bisogna tornare al 19 giugno 2023, vittoria della Turchia in casa contro il Galles per le qualificazioni europee. Prima ancora, il filo andrebbe riannodato alla stagione 2016-17, quando Hakan non aveva neanche messo piede in Italia: il 18 novembre 2016 se lo fece parare in Bayer Leverkusen-Lipsia. In otto anni, quindi, questo è soltanto il secondo inciampo su 25 rigori totali. Il turco, però, non è tipo da smarrire le antiche sicurezze: qualche minuto dopo è tornato al solito posto, con il solito risultato: dentro il rigore di Calha del temporaneo 1-2 e così la serie può ricominciare", si legge.