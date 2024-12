"In totale fanno 12 partite tra gennaio e inizio marzo, quando al Maradona andrà in scena il ritorno dello scontro diretto con il Napoli capolista, e il numero non è scolpito nella pietra. Se i nerazzurri giocheranno la finale di Supercoppa a Riad si salirà a 13, e se staccheranno il biglietto degli ottavi di Champions senza passare dai playoff si arriverebbe a 14 con il possibile recupero del match con la Fiorentina. Diversamente, con il doppio spareggio di Champions in calendario, si toccherebbe quota 14 e 15. Un malloppo di partite nel frullatore che si aggiungono alle sei gare da giocare entro fine 2024. Da qualunque lato la si guardi, insomma, il rischio di sindrome da burnout esiste ed è per questo che Simone Inzaghi dovrà attrezzare i suoi degli anticorpi per reggere all’impatto. Evitare di disperdere energie fisiche e mentali, adesso, diventerà la chiave per non sbandare e accelerare convinti", aggiunge il quotidiano.