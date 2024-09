Le parole dell'ex calciatore: "Al di là del gol capolavoro, è come gioca nello stretto, come pensa calcio, come sceglie nella qualità di associarsi"

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della crescita all'Inter di Nicolò Barella: "Barella è quel giocatore che ha avuto una grandissima evoluzione rispetto alla sua prima natura: un calciatore di forza, interdizione, recupero, dà anima e polmoni. Invece adesso gioca di fino: al di là del gol capolavoro, è come gioca nello stretto, come pensa calcio, come sceglie nella qualità di associarsi agli attaccanti. E' un giocatore super".