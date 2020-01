Sky – Verso Inter-Cagliari, Young titolare? Due i dubbi per Conte. E in difesa…

Allenamento in corso per l’Inter in vista della sfida, all’ora di pranzo (12.30) di domenica contro il Cagliari a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli unici dubbi per Conte riguardano le corsie laterali. Squalificato Candreva, ci sono tre giocatori per due maglie: Young, Biraghi e D’Ambrosio, quest’ultimo recuperato e a disposizione per la sfida contro i sardi. Al momento si va verso l’esordio dal primo minuto di Young a destra con Biraghi a sinistra ma non è da escludere che l’ex Torino possa giocare dall’inizio con Young a giostrare sulla fascia opposta. Al posto di Brozovic, infortunato, ci sarà Borja Valero mentre in difesa Bastoni sembra dare più garanzie a Conte rispetto a Godin.

(Sky Sport)