Prima del fischio d'inizio di Italia-Belgio, all'Olimpico è stato rispettato - dopo un omaggio all'ex Milan Franco Baresi - un minuto di silenzio per omaggiare l'ex leggenda dell'Inter Sandro Mazzola. Alberto Rimedio, telecronista che per RaiSport commenta la sfida della Nations League, ha introdotto il momento così: «Campione meraviglioso della Grande Inter e della Nazionale e soprattutto uomo di altri tempi per umiltà, educazione e rispetto e questa è l'eredità di cui la sua famiglia va più orgogliosa».

Il ct Mancini e il Team Manager Oriali (entrambi ex Inter) durante il minuto di silenzio per omaggiare Mazzola (Screen TV)

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Mazzola commentatore

Alla fine del momento dedicato all'ex campione nerazzurro, il giornalista ha anche aggiunto: "Mazzola è stato calciatore, dirigente e commentatore per la Rai, accanto a Marco Civoli, ha raccontato il trionfo a Berlino 2006. Festa Mondiale per lui solo sfiorata in Messico nel 1970 con la sconfitta in finale contro il Brasile di Pelè".

(Fonte: RAI1)