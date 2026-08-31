"La forza dell'Inter la vedi da Frattesi che va alla Lazio. Segna sia la prima che la seconda giornata ed è a punteggio pieno. E Frattesi non giocava mai nell'Inter. Ecco, questa è la forza della squadra nerazzurra. Questa è una battuta, perché in realtà la forza dei nerazzurri è testimoniata da una prestazione straripante nel primo tempo contro il Cagliari". Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria della squadra di Chivu nella seconda giornata di campionato.

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"Anche se alla fine il risultato è un uno a zero e persino nell'ultima azione con Caprile che si avventura nell'area avversaria, diventa anche quasi una sofferenza. Totalmente immotivata da come era stato il primo tempo: se l'Inter stesse vincendo all'intervallo 3 o 4 a zero non ci sarebbe stato molto da dire.", ha aggiunto il giornalista.

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"La squadra interista ha sprecato tutte le occasioni possibili e immaginabili e tanti voti quindi possono essere limitati ad una sufficienzaPer esempio per Esposito, Lauaro e Thuram. Il voto migliore forse lo prende Bisseck che entra negli ultimi venti minuti e si dimostra il miglior difensore in circolazione di quelli con la maglia nerazzurra ed è stato autore di un invervento decisivo quanto il gol di Calhanoglu", ha detto anche.

"L'impressione è che l'Inter sia di un'altra categoria rispetto alle altre della Serie A e che debba pensare solo a sé stessa. A correggere un errore che può essere forse non tanto di presunzione, forse di sufficienza o di imprecisione. O forse qualcosa a cui bisognerà che rimedi non tanto Chivu ma ogni singolo giocatore. Perché vincere solo uno a zero dopo aver giocato nel primo tempo è difficile da spiegare", ha concluso Sabatini.

(Fonte: calciomercato.com)