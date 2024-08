Atalanta, Lookman torna in gruppo verso l’Inter. Ma si ferma ancora Zaniolo

Le novità da Bergamo in vista della sfida di domani contro l’Inter. Si avvicina il match, ecco le ultimissime da casa Atalanta sulle condizioni dei singoli e non solo, dalla Gazzetta dello Sport. "Ieri la squadra ha continuato la preparazione in vista della sfida di domani sera. Gian Piero Gasperini, che oggi pomeriggio parlerà in conferenza stampa a Zingonia, ha dovuto fare a meno di Nicolò Zaniolo per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Solo terapie per l’ex giocatore proprio dell’Inter. A questo punto sarà decisiva la seduta di oggi pomeriggio per capire se potrà fare parte o meno dei convocati per la gara contro i campioni d’Italia. Zaniolo aveva giocato a Torino domenica pomeriggio subentrando a Mateo Retegui a venti minuti dalla fine della partita.