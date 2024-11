Tre vittorie e un pareggio nelle prime partite di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, attualmente nelle prime otto d'Europa in classifica. Calcio e Finanza ha potuto stimare i ricavi incassati dal club nerazzurro sin qui nella sua campagna europea: "Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 18,62 milioni di euro. Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che porterà un minimo di 275mila euro (una cifra accurata sarà disponibile al termine della prima fase).