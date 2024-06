GdS – Italia, Barella ancora a parte. Frattesi, solo stanchezza

In queste ore, dalla Germania, dove c'è il ritiro della Nazionale in vista dell'Europeo che inizierà sabato per Spalletti e i suoi uomini, è arrivata la notizia dello stop di Frattesi . Il centrocampista dell'Inter, reduce da un bellissimo gol nell'amichevole contro la Bosnia, ha iniziato la seduta di allenamento svolgendo la parte del riscaldamento insieme ai compagni, poi è rientrato negli spogliatoi dopo aver parlato col ct.

La Gazzetta dello Sport in serata ha aggiornato sulle condizioni del giocatore dell'Inter. "In realtà sembra che si sia trattato solo di precauzione: l'interista non ha problemi fisici, ma solo un po' di stanchezza", si legge sulla rosea. Prosegue l'operazione di recupero per Barella che ha avuto un problema fisico nei giorni scorsi che mette ancora a rischio la sua presenza nella prima gara degli Europei. Anche oggi si è allenato a parte, nel giorno dell'annuncio del rinnovo con l'Inter fino al 2029.