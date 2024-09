Coppia Dimarco-Carlos Augusto al fantacalcio? Quando farla e quando no per l’asta

Non semplice fare la coppia Dimarco-Carlos Augusto al fantacalcio: ecco quando farla e quando no per l'asta

Alessandro Cosattini Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 23:17)

Non semplice fare la coppia Dimarco-Carlos Augusto al fantacalcio. Ecco quanto evidenziato da SOS Fanta in merito:

"Non è obbligatoria perché Carlos Augusto si può prendere anche da solo. Dimarco è l'esterno titolare dell'Inter sulla fascia sinistra, attorno al 60/70' quasi sempre Inzaghi lo cambia e inserisce Carlos Augusto. L'ex Monza, oltre a essere il vice a sinistra, è un'alternativa anche a Bastoni per il ruolo di braccetto sinistro in difesa, aspettando che si ambienti il nuovo arrivato Palacios ed entri nei meccanismi. Un'alternativa per due ruoli, può trovare grande spazio nelle rotazioni, soprattutto prima dei big match di Champions League.