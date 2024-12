Presente a Dubai per i Global Soccer Awards, Cristiano Ronaldo , premiato come miglior giocatore d'Oriente, ha parlato così del suo futuro:

"La Premier League è il campionato più difficile del mondo, tutte le squadre sono forti, tutte le squadre lottano, tutti i giocatori sono forti, è un calcio diverso oggi. Non ci sono partite facili. L'ho detto già un anno fa e lo ripeto: il problema non sono gli allenatori. Provo a fare un esempio: se in un acquario hai un pesce malato, lo togli, lo guarisci, lo rimetti dentro e si ammalerà di nuovo... Il problema del Manchester United è simile, il problema non è l'allenatore, è molto più di questo"