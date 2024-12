Durante Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato il pareggio ottenuto dalla Juve in casa del Lecce e del gol subito in extremis:

"Verso il 70' la Juve si vedeva essere in difficoltà. Cambiaso quella giocata non la doveva fare. Per affidabilità mi sembra lo Zanetti della Juve. Motta? Gli obiettivi del Bologna sono una cosa, quelli della Juve un'altra. Io sono un rompicoglioni con la Juve, però posso capire la gestione di Motta visti i tanti assenti. Ci sta che ora non ci sia preoccupazione, però se si allontana dal quarto posto non va bene. Deve essere l'obiettivo minimo quello. Qualche malumore inizio a sentirlo, amici juventini cominciano a dire che si aspettavano qualcosa di più. Secondo me la Juve ci va su Zirkzee...Non si è ancora adattato alla Premier".