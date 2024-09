Il mercato di Serie A è ormai terminato qualche giorno fa e un primo bilancio, malgrado sia ancora troppo presto per dare giudizi definitivi, è possibile farlo. Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha commentato a TuttoMercatoWeb.com l'ultima sessione di trasferimenti, individuando quello che secondo lui è stato il miglior colpo: "Non c'è un acquisto singolo, parlerei più di squadra. La Juventus, la Roma e il Napoli hanno lavorato in modo ottimale, l'Inter lo aveva già fatto in precedenza. Sarà un campionato competitivo".