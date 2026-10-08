Qualche ora fa erano arrivate le parole di Sucic sul suo impiego con l'Inter («Il mio minutaggio in nerazzurro? Queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento. Lotterò e darò il massimo per il club, quindi vedremo cosa succederà tra 2-3 mesi»). Facevano un po' eco alle cose dette qualche giorno prima da Boban («Se continua così non so quanto senso abbia che resti all'Inter»), sull'impiego centellinato, che poi tanto centellinato non è ( 212 minuti giocati, cinque presenze, due volte è partito da titolare).

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Oggi è arrivata la notizia dell'infortunio di Curtis Jones (impiegato finora 242 minuti da Chivu) e il croato potrebbe avere più spazio. A disposizione ci sono tutti i giocatori, anche quelli rientrati dalle Nazionali. Quindi il mister avrà comunque ampia scelta anche se nelle ultime ore si parla della possibilità che impieghi dal primo minuto chi è rimasto alla Pinetina.

Credits: Premio Gentleman

Barella (che non ha giocato tutte le partite dell'Italia) e Calhanoglu (che è rimasto con Chivu per un infortunio e ha saltato la convocazione della Turchia) sono i due titolari. Zielinski arriva da quattro gare giocate con la maglia della Polonia, tutte da titolare. Sucic ne ha giocate tre da titolare e in una gara è subentrato.

Spazio nell'Inter

"L’infortunio di Jones potrebbe aprirgli una porta in più. Con l'Inter due gare dal 1’, contro Cagliari e Roma, e il resto da subentrato. All’Olimpico è riuscito a far meglio e a distinguersi per qualche buona giocata. I piani alti ci credono, ci puntano, e lui ha preferito non commentare il minutaggio. Sibillino. Dietro di lui c’è ovviamente Mkhitaryan, anni 37, in campo solo per 69’ tra campionato e Champions League. Preventivabile. Tra i centrocampisti solo Stankovic ha giocato meno: 15’ scarsi divisi in due partite, Monza e Udinese. Di sicuro troverà spazio anche lui", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito della mediana dell'Inter dopo la notizia su Jones.

(Fonte: gazzetta.it)