«Voglio giocare per i trofei, vincere, ho ancora fame e non vedo l'ora di giocare per il PSV. Fisicamente avrò bisogno di un po' di tempo, ma posso giocare domenica se l'allenatore ha bisogno di me, magari non per 90 minuti, ma sono a disposizione. Ho subito un'operazione al ginocchio, resta da vedere come reggerà, per il resto voglio assolutamente giocare a calcio ancora per gli anni a venire. Questa è la fame che ho dentro. Amo il calcio, non riesco a immaginare la vita senza. E finché sarò tra i primi tre in tutti i test andrò avanti. Dopo l'operazione al ginocchio ho lavorato dodici ore al giorno per tornare a giocare. Ho corso un rischio, ma ero convinto di potercela fare. Ne sono uscito più forte, non ho più paura e devo dimostrare in campo che c'è ancora il vecchio Ivan», ha aggiunto l'ex giocatore dell'Inter.