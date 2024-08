Intervenuto ai microfoni de La Nuova di Venezia, Alvaro Recoba, ex calciatore dei lagunari e dell'Inter, ha raccontato di voler tornare al Penzo, magari proprio in occasione della gara coi nerazzurri: "Mi piacerebbe moltissimo, ero già stato invitato alla passata stagione, ma per impegni di lavoro non sono riuscito a venire. Quest’anno, invece, sono sicuro che riuscirò a organizzarmi e mi farebbe piacere riuscire a tornare allo stadio per Venezia-Inter, un match a cui sono molto legato e che vorrei poter rivivere".