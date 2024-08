Nel pareggio di ieri sera di Marassi, per l'Inter c'è una gran bella notizia: Marcus Thuram ha cominciato la stagione come meglio non poteva. Lo spiega anche La Gazzetta dello Sport, che analizza così la sua partita: "Nel bicchiere mezzo pieno ci sono quei due gol di Marcus, uno più bello dell’altro. Non sono bastati a Inzaghi per brindare a un debutto con vittoria incorporata, ma bastano e avanzano per guardare al futuro con un pieno di ottimismo: Thuram è uscito dai blocchi con lo scatto giusto, il primo pezzo della ThuLa funziona già alla grande. E ha sfoggiato una precisione sotto porta alla... Lautaro: mentre il Toro continua a digiunare di fronte alle maglie rossoblù del Genoa – siamo a 7 incroci senza gol –, Marcus si è regalato una doppietta in Serie A, la prima da quando frequenta i nostri campi (la settima in carriera).