Serie A, Cagliari: trattative con l’Empoli per liberare Nicola

Trattative in corso tra Cagliari ed Empoli: di mezzo il trasferimento in rossoblù dell'allenatore Davide Nicola

Trattative in corso tra Cagliari ed Empoli: di mezzo il trasferimento in rossoblù dell'allenatore Davide Nicola. Ma nell'accordo potrebbe rientrare anche Marin, centrocampista di proprietà del Cagliari in prestito proprio alla società toscana. Per il momento bocche cucite, ma domani parla Nereo Bonato, il direttore sportivo rossoblù, in una conferenza stampa per fare il punto della situazione.