Sky – Inter, Carlos Augusto anche oggi a parte: fissato il rientro in gruppo

In casa Inter l’unico che prosegue con il lavoro personalizzato è Carlos Augusto alla Pinetina: fissato il rientro in gruppo

In casa Inter l’unico che prosegue con il lavoro personalizzato è Carlos Augusto . L'esterno brasiliano è fermo dalla trasferta di Berna in Champions, nella quale aveva accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra .

Come riporta Sky, anche oggi alla Pinetina ha lavorato a parte. L'obiettivo è il rientro in gruppo settimana prossima per essere poi a piena disposizione di Simone Inzaghi alla ripresa contro il Verona.