C'è anche Federico Dimarco al Gran Galà del Calcio. L'esterno sinistro dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Innanzitutto volevo dire che personalmente sono vicino a Bove e alla sua famiglia. Ieri è stato un bel colpo, non è stato assolutamente facile. Noi calciatori abbiamo agito un po' di istinto, presi dalla situazione ci siamo trovati in difficoltà. Ci siamo stretti attorno al ragazzo, cercando di proteggerlo. Dalle notizie che ci sono arrivate oggi ci hanno detto oggi che si è svegliato ed è vigile, ieri sera ci siamo trovati con i ragazzi della Fiorentina negli spogliatoi: abbiamo cercato di stare insieme, di rimanere uniti, non era un momento facile, soprattutto per loro. Nel calcio, in questi casi, quando c'è di mezzo la vita di una persona, non ci sono né bandiere né squadra. Penso sia stato un bel messaggio che ha mandato il mondo del calcio".