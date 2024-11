Intervistato dal Quotidiano di Puglia, l'ex c.t. della Nazionale, Giampiero Ventura , ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Napoli e Inter per il primo posto, ma attenzione all’Atalanta. Il Milan ha troppi problemi da risolvere". Poi il discorso si sposta sulla lotta salvezza. "Giampalo al Lecce? È stata una decisione nella quale non entro direttamente nel merito. Non è facile commentare certe situazioni quando non si è dentro alla quotidianità di un campionato. Invero io avevo un po’ cominciato a preoccuparmi dopo il clamoroso flop finale contro il Parma . È stato quello l’inizio delle crepe che poi son venute fuori".

"Purtroppo non ha fatto risultato neppure in partite con prestazioni positive, come Torino e Bologna, e lo 0-6 contro la Fiorentina è venuto ad incidere sulla mancanza di serenità che ha fatto diventare tutto più difficile. Adesso la guida è in mano ad un tecnico come Giampaolo che brucia dalla voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo nel quale sembrava l’avessero dimenticato. È piuttosto prematuro abbozzare pronostici. Un applauso all’Empoli, che è diventato una splendida sorpresa".