La parata su Oristanio è stata probabilmente decisiva e non è la prima volta che Yann Sommer salva l'Inter. Il portiere si è riscattato dopo le critiche piovutegli addosso in occasione della sfida contro la Juve. Così lo svizzero è tornato decisivo in chiave risultato e nascondendo alcuni problemi di tenuta difensiva dell'Inter. "Sommer domenica sera ha messo le sue pezze e portato il conteggio dei clean-sheet a 4 nelle ultime 5 partite, in cui fa eccezione solo il pazzo big match contro la Juve per il quale era stato messo sotto accusa soprattutto in merito al gol del 4-4 finale. In attesa che la difesa ritrovi un rendimento più lineare, il portiere nerazzurro si sta comunque ritagliando il suo spazio in copertina", sottolinea il Corriere dello Sport.