Tesoro in fascia — In casa nerazzurra, però, vige anche una sorta di “democrazia”. Nel senso che, come naturale, l’attacco è il reparto più prolifico. E non potrebbe essere altrimenti, visto che lo scopo principale delle punte è proprio quello di fare gol. D’altra parte, però, la distribuzione delle reti è tutt'altro che sbilanciata. Là davanti, infatti, finora, hanno prodotto meno del 50% dei gol complessivi: 24 su 56, appena il 43%. Il dato, evidentemente, sarebbe ben diverso se le polveri di Lautaro non fossero diventate improvvisamente umide. Ma se il Toro, in zona-gol, non è così micidiale come nelle ultime stagioni, l’Inter non ne ha comunque sofferto. Grazie ad un Thuram sempre più bomber, ma grazie anche e soprattutto al contributo degli altri reparti.

Il centrocampo, tanto per cominciare, garantisce un tesoretto di ben 16 reti, quasi il 30% del totale. Del resto, tutti i componenti della mediana hanno il gol nei piedi e non solo. Calhanoglu è già arrivato a 6, dopo i 15 dello scorso anno. Ma i vari Barella, Frattesi, Zielinski, nonché Mkhitaryan e Asllani (a segno direttamente su corner contro l’Udinese in Coppa Italia), sono sempre pronti a capitalizzare ogni chance. Ancora di più gli esterni, però. Visto che il loro bottino, addirittura, è di 11 centri (20%), con Dumfries, appunto, ma anche Dimarco a fare la voce grossa. Vero che, attraverso i cross, sono i primi fornitori di assist, ma sono anche micidiali finalizzatori appena arriva il pallone giusto.

Aspettando Lautaro — Viene da chiedersi, allora, dove sarebbe l’Inter se Lautaro avesse colpito come lo scorso anno. Di questi tempi, era a quota 17, contro i 7 attuali. In casa nerazzurra, sono tutti convinti che sia solo questione di tempo e che, a breve, tornerà ad essere implacabile. Nel frattempo, però, la raccomandazione di Inzaghi è quella di non forzare la giocata per consentirgli di tirare in porta. Contro l’Atalanta è accaduto in un paio di occasioni, gettando una chance migliore per segnare (vedi Taremi) e non chiudendo definitivamente i giochi. Sicuramente è l’ennesima dimostrazione del clima eccellente che si respira nello spogliatoio nerazzurro. Ma il bene della squadra viene comunque prima. E Lautaro è perfettamente capace di tornare a fare il Toro da solo. Magari già nella finale di Supercoppa”, si legge.