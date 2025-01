E, molto probabilmente, non è un caso che le due vittorie siano arrivate in rimonta, con una forza di reazione insperata. Il carattere del mister, in pratica, si è fatto sentire: «Sono molto contento - ha detto Conceiçao - per i giocatori. Non era facile. L'ambiente non era al meglio e noi avevamo pochi giorni per lavorare su tante piccole cose che erano importanti per queste due sfide anche perché abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello. Il merito va ai giocatori che hanno assorbito tutto. Chiaro che ci sono cose da migliorare e c'è tanto lavoro» Prima, però, i festeggiamenti, con tanto di sigaro e balletti in spogliatoio, come in un video virale dei tempi del Porto. Il nuovo mister rossonero in tutto sé stesso. In appena una settimana.