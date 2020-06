Inter, Lukaku e Lautaro non sono le uniche certezze. Conte ha scelto le fasce, dubbio in difesa

L’Inter si sta preparando per tornare in campo e l’appuntamento sarà subito importante, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. All’andata la squadra di Gattuso si è imposta 1-0 a San Siro e all’Inter servirà una gran partita per provare a ribaltare il risultato. Nel modulo di Conte gli esterni hanno un grande peso e il tecnico ha avuto modo di valutare in queste settimane la condizione di tutti e dovrebbe aver scelto i titolari sulle fasce per la sfida di sabato.

Candreva sembra in vantaggio su Moses per la corsia destra. Dall’altro lato Young che da quando è entrato in Serie A non è più uscito. Si è già guadagnato la riconferma, che non era scontata quando ha firmato per l’Inter. Conte spera che dalle certezze della fascia possa ripartire il ribaltone. Piccolo dubbio in difesa tra Bastoni e D’Ambrosio. Balla un posto a centrocampo tra Eriksen e Sensi, col danese (in vantaggio) sarebbe un 3-4-1-2.

(Sky Sport)