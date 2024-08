Il capitano nerazzurro sta per iniziare la sua settima stagione con l’Inter. Ed è sempre stato un crescendo: non ha mai chiuso in campionato con un numero di gol inferiore rispetto al torneo precedente. Curva che sale, la sfida adesso è questa: crescere ancora. Lui fa da esempio all’Inter tutta, che ha l’ambizione di bissare lo scudetto della seconda stella. Lautaro sa come si fa. Sa come non si abbassa la tensione. Con l’Argentina e con l’Inter ha vinto molto, quasi tutto. Per togliere quel “quasi” gli manca un gradino, la Champions, sfiorata due anni fa. È con la testa a quella, che è andato incontro al rinnovo con l’Inter. Il Toro è convinto di farcela in nerazzurro. Visionario? Sognatore? Lo dirà il tempo. Anzi no, lo dirà Lautaro stesso".