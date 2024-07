"Zielinski si giocherà il posto con Mkhitaryan come mezzala sinistra, ma qui vale la pena spendere un numero: 858. Il numero di partite giocate dai due negli ultimi dieci anni con le squadre di club, senza contare le nazionali. Nessuno dei due è abituato a stare in panchina, e per l’Inter è solo un bene. L’obiettivo di entrambi è quello di mettere in difficoltà l’allenatore ogni fine settimana, ma ciò che conta è avere due mezzali simili in una stagione da 69 partite potenziali (se l’Inter dovesse arrivare in fondo in tutte le competizioni). La garanzia è la qualità. Anche perché il reparto migliore è proprio il centrocampo, completato da Barella, Frattesi, Calhanoglu e Asllani. Un reparto simile, in Italia, non ce l’ha nessuno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.